Посол выразил надежду на сохранение дружбы с Аргентиной при Милее

Москва надеется на продолжение сотрудничества и «приумножение дружбы» с Буэнос-Айресом после избрания Хавьера Милея новым президентом, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По его словам, перед новым главой государства стоит много задач: преодоление социально-экономических проблем, укреплению единства внутри страны и расширение влияния на международной арене. Феоктистов также выразил надежду на «приумножение дружбы, доверия и сотрудничества» между странами.

«Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие. Уверены, что этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС, открывающее для нее новые горизонты и возможности», — заявил посол (цитата по «РИА Новости»).

С победой Милея также поздравил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. «Желаю удачи и успеха новому правительству», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter), заявив о желании продолжить сотрудничество.

Депутат аргентинского парламента и глава либертарианской партии «Свобода наступает» Хавьер Милей победил на президентских выборах с преимуществом в 5%. Он официально вступит в должность 10 декабря. В ходе предвыборной кампании он заявил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России. Милей отмечал, что считает себя «защитником свободы, мира и демократии», а лидеры этих стран, по его словам, таковыми не являются. Кроме того, он пообещал отозвать заявку страны на вступление в БРИКС.