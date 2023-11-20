На выборах президента Аргентины победил прозванный «мини-Трампом» депутат

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины с преимуществом в 5%. Политик ранее говорил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России, а также отозвать заявку страны в БРИКС

Фото: Tomas Cuesta / Getty Images

Депутат аргентинского парламента и глава либертарианской партии «Свобода наступает» Хавьер Милей стал президентом Аргентины, его соперник — министр экономики Аргентины Серхио Масса признал поражение во втором туре, пишет La Gaceta. Милей официально вступит в должность 10 декабря.

«Сегодняшний день подтверждает, что Аргентина имеет прозрачную и прочную демократическую систему, которая всегда уважает результаты. Он [Милей] президент, которого избрали аргентинцы», — сказал Масса. Он признал поражение до опубликования официальных данных.

После подсчета 99% голосов, за Милея проголосовали 52,19% избирателей, за его соперника — 47,8%.

Милей придерживается крайне правых и провокационных взглядов, за что на родине его прозвали «мини-Трампом». Он отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами, а также выступает против абортов. В ходе предвыборной кампании он также заявил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России. Милей отмечал что считает себя «защитником свободы, мира и демократии», а лидеры этих стран, по его словам, таковыми не являются. Однако он подчеркнул, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.

Кроме того, Милей ранее говорил о намерении отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС. В августе эксперты рассказали РБК, что участие в объединении может предоставить Аргентине альтернативные источники финансирования и поддержать экономику страны, находящейся в глубоком кризисе. В середине ноября 2023 года инфляция в Аргентине достигла почти 143%. Однако решения вступить в БРИКС может нести политические риски и пойдет в разрез с просьбой Евросоюза отложить присоединение к объединению.

Милей в отличие от Массы — новичок в политике. В 2021 году он основал либертарианскую партию «Свобода наступает» и избрался в нижнюю палату аргентинского парламента. До политики преподавал в университете макроэкономику, написал около 50 научных работ, выступал в качестве советника «Группы двадцати» (G20) и «Деловой двадцатки» (B20) и консультировал различные компании, в том числе аргентинское подразделение одного из крупнейших в мире банков, HSBC. С 2012 года он руководит экономическим отделением аргентинского аналитического центра Fundación Acordar.

Себя Милей называет «анархо-капиталистом» и проблемы в экономике предлагает решать радикально: разогнать Центральный банк и заменить песо на американский доллар. (В Латинской Америке уже был прецедент — в 2000 году власти Эквадора отказались от собственной валюты и перешли на американский доллар.) «Переход на доллар лишает руководство страны возможности включать печатный станок и раскручивать инфляцию и рост цен. А с долларом все очень просто: сколько ты долларов заработал, столько ты и можешь потратить», — пояснял РБК директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ и бывший посол России в Аргентине (1993–1996) Ян Бурляй.