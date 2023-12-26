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Москвичей и жителей области предупредили о ветре и гололеде

Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за ветра и гололеда

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 26 декабря из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

В Москве, по данным синоптиков, с 9:00 26 декабря до 21:00 того же дня местами могут возникать порывы ветра со скоростью до 15 м/с. Кроме того, до вечера 28 декабря в городе сохранится гололедица.

Те же предупреждения касаются Московской области.

Синоптик предупредил москвичей об очень низком давлении
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее предупреждал, что к вечеру 25 декабря атмосферное давление в Москве опустится до 725 мм ртутного столба, что на 20–22 единицы ниже нормы. На следующий день, по прогнозу синоптиков центра, давление упадет еще сильнее — до 723 мм ртутного столба, но к вечеру вырастет примерно на 10 мм.

26 декабря в столице на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, сильный туман и гололедица. 27 декабря ожидается похолодание до минус 2–4 градусов, считают в «Фобосе».

Теги
Гидрометцентр Москва Московская область Погода ветер гололед
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