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Общество ,  
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Синоптик сообщил о первых морозах в 20 градусов в Подмосковье за зиму

«Фобос»: в Подмосковье зафиксировали первые 20-градусные морозы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Московской области температура воздуха впервые за зиму достигла минус 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью на территории Московской области, впервые с начала нынешнего осенне-зимнего сезона, температура воздуха опустилась ниже отметки в минус 20 градусов», — рассказал синоптик. Он добавил, что в городе Клин температурный минимум составил минус 21,8 градуса.

В Москве, отметил Леус, было «немного теплее» — на метеостанции ВДНХ температура опустилась максимум до минус 12,4 градуса.

Синоптик предупредил о «посинении» регионов России от холода
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

4 декабря МЧС предупредило об аномально холодной погоде в Москве с 5 по 9 декабря. Среднесуточная температура может упасть на 7–10 градусов ниже климатической нормы. В ведомстве призвали носить многослойную одежду, не оголять на улице щеки, уши, нос и руки, не стоять на морозе, а также использовать для обогрева ближайшие помещения.

В ночь на 4 декабря Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московской области из-за снега, гололедицы и ветра, предупреждение распространяется и на Москву.

Теги
«Фобос» Погода Московская область морозы

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