Синоптик рассказал о снегопадах на последней неделе уходящего года

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На последней неделе уходящего года в Центральной России ожидаются небольшие снегопады и снижение температуры до минусовых отметок, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день», — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что температура на последней неделе года станет отрицательной, ночами она будет опускаться до минус 6 градусов, днем составит 0 градусов. Это прекратит процесс интенсивного таяния снега и «позволит сугробам немного подрасти», уточнил он. Так, в Москве к концу года высота снежного покрова достигнет 23–25 см. Синоптик также предупредил жителей столицы о гололедице.

По словам Тишковца, на заключительной неделе 2023 года россиян также ожидает «барическая пила» — резкие скачки давления. Синоптик отметил, что низкое давление у метеозависимых людей может привести к плохому самочувствию.

Новый год начнется с температуры, близкой к нулевой отметке. «Январь в целом будет на 4–5 градусов теплее нормы с количеством осадков, соответствующих средним значениям климатической статистики», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в канун католического Рождества, 25 декабря, ожидается мягкая погода с небольшими отрицательными температурами. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус говорил, что в новогоднюю ночь в столице может пойти легкий снег, температура должна опуститься до минус 9 градусов.