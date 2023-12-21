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Общество ,  
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик Леус: в Москве в новогоднюю ночь ожидается снег и до минус 9 градусов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются легкий снег и до 9 градусов мороза, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме, — под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус -4…-9 градусов», — написал он.

В Москве отменили фейерверки на Новый год
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Фото:Андрей Любимов / РБК

На следующей неделе, по словам синоптика, в столице похолодает: 25 и 26 декабря дневная температура будет держаться на уровне -1…-3 градусов, ожидается небольшой снег. Он сохранится и 27 декабря, температура воздуха днем поднимется до нуля.

В Москве в новогоднюю ночь и на Рождество отменили салюты, писали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники, а также телеграм-канал «Осторожно, Москва». Канал опубликовал скан ответа заместителя руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Кирилла Малышкина, где говорилось, что «планом основных мероприятий встречи Нового, 2024-го, года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».

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Погода синоптик Москва Новый год
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