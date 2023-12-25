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Синоптик предупредил москвичей об очень низком давлении

Синоптик Леус: в Москве будет очень низкое давление, на 20–22 единицы ниже нормы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве к вечеру 25 декабря давление опустится до 725 мм ртутного столба, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве очень низкое атмосферное давление, примерно на 20–22 единицы ниже, чем должно быть по климатической норме», — сказал синоптик. Причиной такого явления он назвал циклон, центр которого находится над северо-западом России и медленно смещается в сторону Южного Урала.

По прогнозу синоптиков центра «Фобос», 26 декабря давление в Москве опустится до отметки 723 мм ртутного столба. «Это будет недолго, и к вечеру примерно на 10 мм давление подрастет», — добавил Леус.

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Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Как отметили в «Фобосе», через Москву 25 декабря проходит теплый атмосферный фронт. В связи с этим в столице температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов. Ожидается облачная погода, небольшой снег, слабые метели и кратковременное ухудшение видимости до 600–1100 м.

26 декабря в столице на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, сильный туман и гололедица. 27 декабря ожидается похолодание до минус 2–4 градусов.

Теги
центр Фобос Погода синоптики Москва атмосферное давление
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