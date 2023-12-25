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Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц. Видео

Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию «немножко» яиц

Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц. Видео
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Президент России Владимир Путин в шутку попросил белорусского лидера Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца. Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Лукашенко сообщил, что в ЕЭАС достигнут высокий уровень продовольственной безопасности, в том числе в Белоруссии, где, по его словам, показатель достигает почти 100%.

«За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в яйце курином и в других продуктах», — сказал белорусский президент, улыбнувшись и посмотрев на Путина.

Тот в ответ обратился к Лукашенко: «Поставьте нам немножко, не жадничайте».

Глава Минсельхоза пообещал «догнать» потребность в яйцах в 2024 году
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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Росстата, рост цен на яйца за неделю с 12 по 18 декабря составил 4,6%, а с начала года по 18 декабря — 52,9%. Наибольший рост цен на эту категорию товаров зафиксирован в Крыму (на 68%), Пензенской (почти 61%) и Псковской областях (почти 59%). Еще в 15 регионах рост составил более 50%.

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Президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря объяснил быстрый рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал снижение цен на яйца после Нового года, так как догнать возросшие потребности на этот товар получится только в следующем году.

Минсельхоз пообещал поставки яиц из Азербайджана и Турции. К 23 декабря в Россию поступило уже две партии яиц из Азербайджана — 36 т (612 тыс. штук) и 18 т (306 тыс. штук).

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