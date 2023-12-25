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Набиуллина назвала причину роста цен на яйца

Глава ЦБ Набиуллина объяснила рост цен на яйца превышающем предложение спросом
Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за опережения спроса возможностей предложения

Набиуллина назвала причину роста цен на яйца
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Рост цен на яйца в России произошел из-за опережения спроса возможностей предложения, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Отвечая на вопрос о сроках принятия решения о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ, Набиуллина отметила высокие инфляционные ожидания россиян. По ее словам, чем выше этот показатель, тем «сложнее снижать инфляцию». При этом рост цен на яйца произошел на фоне временного замедления инфляционных ожиданий.

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Эльвира Набиуллина

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает», — сказала она. Глава ЦБ привела в пример события 2021 года, когда резко дорожал «то один тип товаров. то другой». По ее словам, в случае с яйцами есть общие причины.

«Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — отметила Набиуллина.

Где и как выросли цены на яйца

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По данным Росстата, рост цен на яйца за неделю с 12 по 18 декабря составил 4,6%, а с начала года по 18 декабря — 52,9%. Лидерами по удорожанию этой категории товаров стали Крым и Пензенская область, где рост стоимости яиц по итогам 11 месяцев 2023 года превысил 60%.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Юлия Овчинникова, Элина Тихонова
Россия Эльвира Набиуллина Инфляция яйца рост цен
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