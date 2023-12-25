Премьер Армении Пашинян отправился в Петербург на заседание ЕАЭС и саммит СНГ

Пашинян отправился в Петербург на заседание ЕАЭС и саммит СНГ

Никол Пашинян (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с двухдневным рабочим визитом, сообщил аппарат премьера.

Пашинян 25 декабря примет участие в заседании Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 декабря заявила, что в Кремле рассчитывают на визит Пашиняна в Петербург. «В Москве, руководствуясь союзническим характером отношений с Арменией, неизменно готовы решать все возникающие темы в спокойном, профессиональном и партнерском ключе», — сказала она на брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября также говорил, что Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ. Песков назвал это «прекрасной возможностью поговорить». При этом он добавил, что пока нет планов проводить переговоры президента Владимира Путина с армянским премьером.

Неформальные встречи глав СНГ проходят ежегодно наряду с официальными встречами лидеров объединения. Пашинян пропустил формальный саммит лидеров стран СНГ, который проходил в октябре в Бишкеке. Также он отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло 23 ноября в Минске.

В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением. Песков отметил, что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов».