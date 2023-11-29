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Кремль рассказал о «прекрасной возможности поговорить» с Пашиняном
Песков: премьера Армении Пашиняна ждут на саммите СНГ в Петербурге
Никол Пашинян
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут также, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить», — сказал Песков.
По его словам, Пашинян может поговорить с президентом Владимиром Путиным и раньше, если стороны посчитают это необходимым.
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