Кремль рассказал о «прекрасной возможности поговорить» с Пашиняном

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут также, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить», — сказал Песков.

По его словам, Пашинян может поговорить с президентом Владимиром Путиным и раньше, если стороны посчитают это необходимым.

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