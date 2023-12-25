Вучич 25 декабря встретится с послом России из-за беспорядков в Белграде

Вучич встретится с послом России на фоне протестов в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко в связи с прошедшими в Белграде беспорядками, сообщила пресс-служба главы государства. Встреча пройдет 25 декабря в 9:00 (11:00 мск).

Вечером 24 декабря представители оппозиции окружили здание городской администрации в Белграде, снесли в нем дверь и предприняли попытку прорваться внутрь. Полиция арестовала около 35 демонстрантов, пострадали более 30 полицейских, один из них получил серьезные ранения.

Акции протеста в Сербии продолжаются с 19 декабря, после победы на парламентских выборов коалиции Вучича, она набрала 46,7% голосов. Оппозиционная «Сербия против насилия» получила 23,69%, она объявила правительство в фальсификации выборов.

Вучич созвал экстренное заседание совета нацбезопасности. Он назвал произошедшее «попыткой захвата институтов Сербии». Сербский премьер Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядков заранее.