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Вучич созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков в Белграде

Вучич созвал экстренное заседание Совбеза из-за беспорядков в Белграде
Вучич созвал экстренное заседание совета нацбезопасности из-за беспорядков в Белграде. По его словам, арестовано более 35 человек, серьезно ранены двое полицейских. Вучич назвал произошедшее «попыткой захвата институтов Сербии»
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, передает Kurir.

Этому предшествовали беспорядки в Белграде: митингующие пытались прорваться в здание городской администрации и добиться отмены результатов парламентских выборов, на которых победила коалиция сербского президента.

Премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что полиция задержала 30 демонстрантов. По ее словам, в результате их действий пострадали более 30 полицейских, один из них получил серьезные ранения.

В ходе заседания Вучич поблагодарил всех сотрудников МВД и назвал произошедшее «попыткой насильственного захвата институтов Сербии», сообщает Pink.

«Государство будет реагировать [в соответствии] с законами и Конституцией нашей страны. Никто не имеет права разрушать наш дом, собственность нашей страны и наших граждан, а тем более имеет право подвергать опасности жизнь наших полицейских», — сказал он.

По словам сербского президента, двое полицейских были серьезно ранены, у одного едва удалось остановить кровотечение.«Несколько человек ранены. Наши охранные агентства полностью предвидели это, мы информировали общественность, и все они притворялись наивными, как будто не знали, о чем идет речь», — добавил Вучич.

Он сообщил, что на данный момент арестовано более 35 участников беспорядков, задержания продолжаются. «Сейчас устанавливаются личности некоторых лиц, и все они будут арестованы в течение ночи. Где бы они ни прятались, они не смогут спрятаться», — заверил президент.

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Вучич отказался считать протесты в Белграде революцией
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Протесты в Сербии продолжаются с 19 декабря после победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах. Вечером 24 декабря представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда (городская администрация), снесли в нем дверь и предприняли попытку прорваться внутрь.

Вучич отказался считать происходящее революцией и заверил граждан, что «государство в безопасности». По его словам, иностранные спецслужбы сообщили о готовящейся акции сербским органам.

До этого сербский президент отверг возможность насильственной смены власти в стране. Комментируя слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что Запад имеет «огромное желание помайданить» на Балканах, Вучич сказал: «Что еще является целью, если не Майдан».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Вучич Ана Брнабич Сербия Белград протесты экстренное заседание Совбеза
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