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Премьер Сербии сообщила, что Москва предупредила о подготовке беспорядков

Брнабич: российские спецслужбы предупредили Сербию о готовящихся беспорядках

Российские спецслужбы предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках, сообщила сербский премьер-министр Ана Брнабич в эфире телеканала Pink.

Она заявила, что лично общалась с дипломатами из западных стран, чтобы сообщить им об имеющихся данных, однако они не восприняли информацию всерьез.

«У нас были данные из служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего, российская служба безопасности предоставила нам эту информацию, однако они (представители западных стран. — РБК) обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это все чушь. Они смеялись, и, как сказал президент, кто-то воспринимал это всерьез, кто-то хотел помочь, и многие знали и не хотели помогать», — сказала Брнабич.

Она подчеркнула, что в Сербии народ будет решать, куда идет страна, но на демократическим путем на выборах. По словам Брнабич, в Сербии «не будет нового Майдана».

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сербия Ана Брнабич
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