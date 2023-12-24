 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Протестующие в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию

Акции протеста в Белграде продолжаются уже неделю, с момента объявления результатов парламентских выборов, на которых победила коалиция Вучича. Демонстранты от оппозиции окружили здание горадминистрации и требуют отмены выборов
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда (городская администрация), снесли в нем дверь и предприняли попытку прорваться внутрь, передает Kurir.

По данным корреспондента издания, некоторые из демонстрантов были задержаны сотрудниками полиции у входа в здание.

Как отмечает Kurir, в городской администрации находится Республиканская избирательная комиссия (РИК). Митингующие собрались у здания, требуя отмены результатов парламентских выборов, на которых победила коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться».

Протестующие в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию
Video

В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

1 ноября президент Сербии Александар Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил на 17 декабря досрочные выборы. Это произошло на фоне обострения в Косово и протестов, прошедших под лозунгом «Сербия против насилия», которые были вызваны несколькими случаями массовых убийств со стрельбой. Позже в стране была создана оппозиционная Вучичу коалиция с таким же названием. В ее состав вошли Партия свободы и справедливости бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, Народное движение Сербии и Лево-зеленый фронт.

На парламентских выборах победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться», объединенная оппозиция набрала 23,69% голосов. При этом обе коалиции получили схожие результаты в Белграде: 37,48% у президентской коалиции против 34,38% у оппозиции.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Оппозиция обвинила правительство в фальсификации выборов. В сербской столице на протяжении последней недели проходят акции протеста с требованием отменить результаты выборов. Ранее 24 декабря Вучич заявил, что насильственная смена власти в Сербии не произойдет. «Что бы вы ни пытались сделать, не будет насильственной смены или чего-то еще. Власть меняется на выборах, Сербия — демократическая страна», — сказал он, обращаясь к оппозиции. Президент также призвал готовиться к выборам, отметив, что «четыре года — это не долгий срок».
 

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сербия Белград митинг акция протеста Александр Вучич
Материалы по теме
Вучич призвал не ждать насильственной смены власти в Сербии
Политика
Как в Сербии вышли протестовать недовольные итогами выборов
Политика
В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде Политика, 21:49
Ковальчук повторил рекорд КХЛ Спорт, 21:48
Синоптик рассказал о снегопадах на последней неделе уходящего года Общество, 21:48
Протестующие в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию Политика, 21:32
Министр обороны Украины рассказал о конкуренции за западные боеприпасы Политика, 21:21
В Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 21:11
Нобелевский лауреат сравнил с катаклизмом конфискацию активов России Политика, 21:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россиянин Капризов стал лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 20:37
Иран представил крылатые ракеты «Талайе» и «Насир» Политика, 20:28
Вучич призвал не ждать насильственной смены власти в Сербии Политика, 20:22
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа Политика, 20:07
«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба миллиардеру Рэтклиффу Спорт, 19:38
Боррель заявил, что правые могут добиться успеха в Европе из-за страха Политика, 19:30
В Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов Общество, 19:25