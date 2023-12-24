Протестующие в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию

Акции протеста в Белграде продолжаются уже неделю, с момента объявления результатов парламентских выборов, на которых победила коалиция Вучича. Демонстранты от оппозиции окружили здание горадминистрации и требуют отмены выборов

Фото: Marko Djurica / Reuters

Представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда (городская администрация), снесли в нем дверь и предприняли попытку прорваться внутрь, передает Kurir.

По данным корреспондента издания, некоторые из демонстрантов были задержаны сотрудниками полиции у входа в здание.

Как отмечает Kurir, в городской администрации находится Республиканская избирательная комиссия (РИК). Митингующие собрались у здания, требуя отмены результатов парламентских выборов, на которых победила коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться».

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1 ноября президент Сербии Александар Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил на 17 декабря досрочные выборы. Это произошло на фоне обострения в Косово и протестов, прошедших под лозунгом «Сербия против насилия», которые были вызваны несколькими случаями массовых убийств со стрельбой. Позже в стране была создана оппозиционная Вучичу коалиция с таким же названием. В ее состав вошли Партия свободы и справедливости бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, Народное движение Сербии и Лево-зеленый фронт.

На парламентских выборах победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться», объединенная оппозиция набрала 23,69% голосов. При этом обе коалиции получили схожие результаты в Белграде: 37,48% у президентской коалиции против 34,38% у оппозиции.

Оппозиция обвинила правительство в фальсификации выборов. В сербской столице на протяжении последней недели проходят акции протеста с требованием отменить результаты выборов. Ранее 24 декабря Вучич заявил, что насильственная смена власти в Сербии не произойдет. «Что бы вы ни пытались сделать, не будет насильственной смены или чего-то еще. Власть меняется на выборах, Сербия — демократическая страна», — сказал он, обращаясь к оппозиции. Президент также призвал готовиться к выборам, отметив, что «четыре года — это не долгий срок».

