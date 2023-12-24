В Херсоне рассказали о побеге 10 отправившихся за гумпомощью волонтеров

Десять украинских волонтеров, отправившихся за гуманитарной помощью за границу, не вернулись на родину, сообщил руководитель украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале. Херсон находится под контролем Украины.

«Имеем две организации, которые воспользовались системой «Путь» для выезда за границу. И во время второй поездки не вернулись на Украину. <...> Вы нарушаете закон», — написал Прокудин.

Он объяснил, что программа «Путь» позволяет волонтерам выезжать за границу, чтобы привезти в страну гуманитарную помощь. По словам Прокудина, представители организаций «Единая Украина» и «Аджалык» дважды покидали Украину для получения гумпомощи и после второго не вернулись.

Глава администрации подчеркнул, что членам этих организаций больше не будут выдавать разрешение на выезд из страны.

За границей волонтеры могут пребывать не больше 30 дней. Юрист Ario Law Firm Антон Диденко рассказал украинскому порталу "Факты", что волонтера, не вернувшегося на родину, могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. По ней наказывают лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Генштаб Украины и главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный попросили мобилизовать дополнительно 500 тыс. человек, рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что у него нет понимания по поводу демобилизации тех, кто уже служит.

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар рекомендовал украинцам готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме. По его мнению, 2024 год будет «намного тяжелее», чем предыдущие. Он предупредил, что у Украины нет такого потенциала в деньгах и других ресурсах, как у России, и если та продолжит действовать нынешними темпами, то добьется успеха.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но с учетом своих интересов.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября, после того как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.