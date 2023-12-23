В ХАМАС сочли недостаточной резолюцию Совбеза ООН по Газе

Сектор Газа (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Резолюция в отношении сектора Газа, которую принял Совет Безопасности ООН, не отвечает нынешней ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале палестинской группировки.

«ХАМАС считает резолюцию № 2720 Совета Безопасности ООН, призывающую к увеличению гуманитарной помощи в сектор Газа, недостаточным шагом, который не отвечает требованиям катастрофической обстановки <...> в секторе Газа», — заявили в ХАМАС.

В движении назвали «долгом» Совбеза ООН обязать Израиль обеспечить поступление гуманитарной помощи в достаточных количествах во все районы сектора Газа, особенно в северные, где идут ожесточенные военные действия.

В ХАМАС добавили, что администрация США «работала над тем, чтобы лишить резолюцию ее сути и позволить ей проявиться в такой слабой формулировке», которая позволяет израильской армии продолжать боевые действия в регионе.

Накануне Совбез ООН принял предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) проект резолюции с требованием о расширении содействия доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В резолюции содержится призыв к «созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий».

Перед голосованием постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя предложил устную поправку: она содержала призыв к срочному прекращению огня в секторе Газа. США заблокировали эту поправку. В случае если хотя бы один из постоянных членов Совбеза голосует против нее, поправка не может быть принята.

В начале декабря США наложили вето на резолюцию ОАЭ, в которой содержалось требование о прекращении огня. В октябре Совбез ООН также не принял российскую резолюцию, в которой Россия предлагала призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Тогда США также наложили вето на документ.