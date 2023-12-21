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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС исключил сделки по обмену с Израилем до прекращения огня

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
ХАМАС отказался вести переговоры по обмену заложниками с Израилем до того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Тель-Авив заявил, что «этого не произойдет». По данным Al Akhbar, США оказывают давление на Израиль
Фото: Erik Marmor / Getty Images
Фото: Erik Marmor / Getty Images

Переговоров об обмене заложников на палестинских заключенных в Израиле не будет до тех пор, пока не будет достигнуто полное прекращение огня, заявило исламистское движение ХАМАС, передает Al Jazeera.

Как сообщает Yediot Achronot, высокопоставленные израильские чиновники заявили: «ХАМАС выдвигает условие для прекращения войны. Этого не произойдет».

По данным ливанского агентства Al Akhbar, рассматривается предложение о сделке по освобождению 10 палестинских заключенных за каждого израильского заложника. По словам его палестинских источников, США сообщили катарскому посреднику, что они «оказали большое давление на Израиль, чтобы подтолкнуть его к принятию нового «долгого» перемирия, которое включает в себя большой обмен пленными и задержанными, а также поступление большого количества помощи в сектор Газа.

При этом пока Израиль выступает против освобождения по формуле «все на всех», рассказали собеседники агентства. Израиль передал посредникам список из 41 израильского заложника, которых он хочет освободить в первую очередь, в нем числятся дети, женщины и пожилые люди. Что касается перемирия, то, по словам источников, «катарцы услышали от американской стороны разговоры о том, что Израиль согласится на длительное перемирие, которое продлится не менее двух недель, при условии, что военная реальность на местах не будет изменена».

ХАМАС отказался от предложения Израиля о перемирии
Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Ранее The Wall Street Journal писал, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня на неделю в обмен на освобождение 40 пленных. Источники издания пояснили, что группировка отказывается обсуждать обмен пленными до вступления в силу режима прекращения огня.

По оценкам Израиля, в заложниках у ХАМАС остаются 108 человек. Посол Израиля в России Александр Бен Цви говорил, что в плену находятся порядка 130 человек, среди них трое россиян.

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Власти Израиля объявляли о намерении полностью уничтожить ХАМАС. В последние дни операции израильской армии были сосредоточены вокруг города Хан-Юнис — второго по величине населенного пункта в секторе. По словам израильских чиновников, в туннелях именно под этим городом скрывается один из лидеров группировки Яхья Синвар.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка атаковала южные регионы страны. С 24 ноября по 1 декабря действовало перемирие: в этот период движение отпустило несколько групп заложников, в том числе россиян, а Израиль освободил из тюрем несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия и условий освобождения заложников. Группировка утверждала, что отпустила всех женщин и детей, взятых в заложники.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ХАМАС Израиль переговоры обмен пленными
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