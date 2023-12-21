ХАМАС исключил сделки по обмену с Израилем до прекращения огня

ХАМАС отказался вести переговоры по обмену заложниками с Израилем до того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Тель-Авив заявил, что «этого не произойдет». По данным Al Akhbar, США оказывают давление на Израиль

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Переговоров об обмене заложников на палестинских заключенных в Израиле не будет до тех пор, пока не будет достигнуто полное прекращение огня, заявило исламистское движение ХАМАС, передает Al Jazeera.

Как сообщает Yediot Achronot, высокопоставленные израильские чиновники заявили: «ХАМАС выдвигает условие для прекращения войны. Этого не произойдет».

По данным ливанского агентства Al Akhbar, рассматривается предложение о сделке по освобождению 10 палестинских заключенных за каждого израильского заложника. По словам его палестинских источников, США сообщили катарскому посреднику, что они «оказали большое давление на Израиль, чтобы подтолкнуть его к принятию нового «долгого» перемирия, которое включает в себя большой обмен пленными и задержанными, а также поступление большого количества помощи в сектор Газа.

При этом пока Израиль выступает против освобождения по формуле «все на всех», рассказали собеседники агентства. Израиль передал посредникам список из 41 израильского заложника, которых он хочет освободить в первую очередь, в нем числятся дети, женщины и пожилые люди. Что касается перемирия, то, по словам источников, «катарцы услышали от американской стороны разговоры о том, что Израиль согласится на длительное перемирие, которое продлится не менее двух недель, при условии, что военная реальность на местах не будет изменена».

Ранее The Wall Street Journal писал, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня на неделю в обмен на освобождение 40 пленных. Источники издания пояснили, что группировка отказывается обсуждать обмен пленными до вступления в силу режима прекращения огня.

По оценкам Израиля, в заложниках у ХАМАС остаются 108 человек. Посол Израиля в России Александр Бен Цви говорил, что в плену находятся порядка 130 человек, среди них трое россиян.

Власти Израиля объявляли о намерении полностью уничтожить ХАМАС. В последние дни операции израильской армии были сосредоточены вокруг города Хан-Юнис — второго по величине населенного пункта в секторе. По словам израильских чиновников, в туннелях именно под этим городом скрывается один из лидеров группировки Яхья Синвар.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка атаковала южные регионы страны. С 24 ноября по 1 декабря действовало перемирие: в этот период движение отпустило несколько групп заложников, в том числе россиян, а Израиль освободил из тюрем несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия и условий освобождения заложников. Группировка утверждала, что отпустила всех женщин и детей, взятых в заложники.