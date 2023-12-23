В Киеве усомнились в победе на поле боя «с десятками F-16»

Какое-либо западное оружие вряд ли способно оказать существенное влияние на исход военных действий на Украине, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко. Такое мнение он высказал The Times.

«Ракеты ATACMS не могут обеспечить прорыва. Боевые самолеты? Они могут только помочь нам достичь паритета. Нам говорят, что мы получим современные самолеты F-16, но F-16 — это самолеты из 1970-х, а у России сотни истребителей поколения 4++. Я не понимаю, кому взбрело в голову, что мы сможем победить Россию с десятками F-16», — сказал Костенко.

По его словам, «реалистичная цель» для Киева на 2024 год — чтобы не потерять больше территорий и нанести как можно больше ударов по российским силам. Полковник считает, что «сейчас победа на поле боя крайне маловероятна».

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о подготовке первых 18 истребителей F-16 для отправки на Украину. По его словам, об этом он сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Нидерланды летом пообещали Киеву 42 самолета, Дания — 19. Кроме того, еще несколько истребителей собиралась передать Киеву Бельгия. В ноябре в Пентагоне заявили, что начали готовить украинских пилотов к полетам на F-16.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в прошлом месяце заявлял, что российские войска за месяц уничтожили 37 украинских самолетов и шесть ракет ATACMS, и утверждал, что, если Киев получит F-16, их собьют за 20 дней.