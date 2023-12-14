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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о реакции Милли на просьбу Залужного передать Киеву F-16

WP: генерал армии США Милли рассмеялся в ответ на запрос Залужного по F-16
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Военная операция на Украине
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Утечка данных разведки США
Утечка данных Пентагона произошла в апреле. WP пишет, что Залужный не увидел в ней опасность для Киева и назвал ее преимуществом, Зеленский же высказал противоположное мнение

Бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По данным издания, инцидент произошел во время телефонного разговора между Милли и Залужным после утечки секретных документов Пентагона в апреле 2023 года. Последний заверил, что утечка будет полезна Украине.

«Как же так? Там не написано, что у нас там есть F-16, так что пришлите нам несколько таких как можно скорее», — цитирует Залужного собеседник. В ответ, по словам источника, Милли рассмеялся.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, не увидел в утечке «никаких преимуществ».

По словам собеседника агентства, ни Пентагон, ни Белый дом, ни разведка не имели представления о масштабах обнародования секретных данных. Министр обороны США Ллойд Остин создал оперативную группу, ее основной задачей было разобраться в том, какая информация утекла в сеть и с какой целью, рассказал высокопоставленный представитель Пентагона.

Утечка заставила Украину усомниться в способности США хранить конфиденциальную информацию. «Не делитесь с [президентом США Джо] Байденом ничем, чего вы не хотели бы видеть на первой полосе The Washington Post», — предупредил советник украинского президента Зеленского перед поездкой в Вашингтон, по словам человека, знакомого с разговором.

Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны сказал, что, хотя утечки представляли собой напряженность, они не разорвали отношения по обмену разведданными с Киевом. Собеседник отметил, что Москва обладала информацией об украинских вооруженных силах и правительстве до утечки.

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В попавших в сеть документах, содержание которых приводили СМИ, содержались данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ, потерях украинских военных, оценка США длительности военного конфликта между Киевом и Москвой и другая информация.

Тогда Зеленский отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в утекших материалах. На вопрос о том, сказалось ли произошедшее на отношениях с США, он ответил: «Я не могу рисковать нашим государством».

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Фото:Ezra Acayan / Getty Images

Украина с начала военной операции заявляла, что нуждается в современных военных самолетах. США долгое время исключали поставку Киеву своих истребителей F-16, против таких поставок выступал и канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае 2023 года Вашингтон изменили свою позицию: в Белом доме заявили, что истребители могут понадобиться украинской стороне в будущем. США пока не считают нужным поставлять Украине истребители F-16, но поддержат обучение вместе с союзниками украинских пилотов на этих самолетах, сказали там.

Летом на саммите НАТО в Вильнюсе сформировали коалицию по подготовке украинских пилотов к работе на F-16. В начале ноября представитель ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты перешли к отработке навыков пилотирования в воздухе.

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину и подчеркивают, что это лишь затянет конфликт. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что российские силы ПВО уничтожат все предназначенные для Киева истребители F-16 за 20 дней.

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София Шошина София Шошина
Валерий Залужный Марк Милли F-16 военная помощь ВСУ
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