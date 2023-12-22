В Петербурге возбудили дело из-за порчи баннера с российским военным

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Полиция Санкт-Петербурга возбудила административное дело по статье об уничтожении чужого имущества после того, как неизвестные повредили рекламный щит с участником военной операции на Украине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД.

«Возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию нарушителя», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что административное производство возбудили после обращения 41-летней женщины, официального представителя компании, которой принадлежит баннер. 20 декабря она сообщила в правоохранительные органы, что двумя днями ранее кто-то закрасил часть изображения военнослужащего черной краской. Фотография была размещена на рекламном щите на Комендантском проспекте.

По информации «Фонтанки», речь идет о щите оператора наружной рекламы Russ, на котором размещен портрет военного Михаила Харазова. В компании изданию заявили, что ее сотрудники регулярно проводят осмотр городских баннеров, благодаря чему и удалось «оперативно отреагировать на инцидент».

«Баннер <...> уже приведен в порядок и снова размещен на конструкции по адресу: Комендантский проспект, 23/2», — прокомментировали случившееся в компании», — резюмировали в Russ.

Михаил Харазов — 26-летний начальник штаба мотострелкового батальона из Кисловодска, который с первых дней участвует в военной операции. За это время он был награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу». В разных городах России размещено более 100 баннеров с его фотографией.