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Военная операция на Украине ,  
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Путин вручил звезды Героя России девяти участникам спецоперации

Владимир Путин наградил звездами Героя России девять участников спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин вручил звезды Героя России девяти участникам военной операции на Украине. Награждение прошло в Национальном центре управления обороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Верховный главнокомандующий вручил медали «Золотая звезда» Героя России участникам специальной военной операции, особо отличившимся в ходе выполнения боевых задач», — говорится в сообщении.

Награды получили подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Владимир Путин поблагодарил военнослужащих «за храбрость и силу духа», отметив их безупречную службу и верность присяге.

«Желаю вам, вашим товарищам по оружию и всем нам всего самого доброго, здоровья, успехов, побед», — резюмировал глава государства.

19 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с момента начала военной операции на Украине 272 ее участника получили звание Героя России. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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