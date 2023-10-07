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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу посмертно присвоил звание Героя России рядовому из Якутии

Шойгу посмертно присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны России Сергей Шойгу посмертно представил рядового Дмитрия Егорова из Якутии с позывным «Сунтар» к званию Героя России, сообщили в Минобороны.

Рядовой в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты «принял бой с превосходящими силами противника» близ населенного пункта Новомайорское ДНР.

«Применяя массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами, противник предпринял попытку наступления. Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой», — уточнили в ведомстве. Он «ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить», сообщили в Минобороны. В бою Егоров получил ранение, которое стало смертельным.

В сентябре Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России. По данным Минобороны, на южнодонецком направлении в районе села Урожайное 12 украинских военных предприняли попытку атаковать опорный пункт превосходящими силами. Им противостояли пять российских военных, двое из которых получили ранения, но продолжали держать оборону. Основной натиск принял на себя замкомвзвода с позывным «Большой», он вел прицельный огонь, уточнили в ведомстве. Еще двое бойцов работали по штурмовикам с флангов из блиндажей. В результате ВСУ отступили.

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Сергей Шойгу Минобороны Герой России звание Украина ВСУ
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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