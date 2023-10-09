Путин посмертно присвоил рядовому из Якутии звание Героя России
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России «за мужество, героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Рядовой из Якутии с позывным «Сунтар» в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты участвовал в военной операции на Украине. Егоров получил смертельное ранение во время боя близ села Новомайорского в ДНР.
Министр обороны Сергей Шойгу 7 октября представил Егорова к званию Героя России. По данным ведомства, ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами и предприняли попытку наступления. Егоров «занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой», ликвидировав часть штурмовой группы украинской армии, сообщили в Минобороны.
В августе 2023 года погибшему на Украине рядовому Александру Старчкову из Чувашии посмертно присвоили звание Героя России за спасение сослуживцев в ходе военной операции.
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