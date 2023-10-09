Путин посмертно присвоил рядовому из Якутии звание Героя России

Айсен Николаев на встрече с родственниками Дмитрия Егорова (Фото: aisen_nikolaev / Telegram)

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России «за мужество, героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рядовой из Якутии с позывным «Сунтар» в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты участвовал в военной операции на Украине. Егоров получил смертельное ранение во время боя близ села Новомайорского в ДНР.

Министр обороны Сергей Шойгу 7 октября представил Егорова к званию Героя России. По данным ведомства, ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами и предприняли попытку наступления. Егоров «занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой», ликвидировав часть штурмовой группы украинской армии, сообщили в Минобороны.

В августе 2023 года погибшему на Украине рядовому Александру Старчкову из Чувашии посмертно присвоили звание Героя России за спасение сослуживцев в ходе военной операции.