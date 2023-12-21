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В Петербурге с витрины книжного магазина сняли надпись «Мир!»

В Петербурге с окна книжного магазина по просьбе полиции убрали надпись «Мир!»

Петербургская полиция пришла в книжный магазин «Все свободны» и попросила убрать с витрины надпись «Мир!», сообщил магазин в своем телеграм-канале.

«Сегодня к нам зашел наряд полиции и вежливо попросил надпись с витрины убрать», — рассказали сотрудники, отметив, что надпись «Мир!» провисела на витрине почти два года. Магазин опубликовал видео, на котором сотрудник отклеивает надпись и убирает остатки клея со стекла.

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Магазин «Все свободны» работает в Петербурге с 2011 года. Он специализируется на академической и нон-фикшн литературе, книгах по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, искусствоведению и другим гуманитарным наукам.

В начале марта 2023 года неизвестные повредили витрину магазина с надписью «Миру — мир». По версии одной из основателей магазина Любови Беляцкой, в стекло выстрелили из травматического пистолета. 17 декабря кто-то приклеил к надписи «Мир!» на витрине надпись «Za».

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Теги
Санкт-Петербург полиция книжный магазин
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