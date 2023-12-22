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Михаила Ходорковского оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Михаила Ходорковского оштрафовали на ₽50 тыс. за отсутствие маркировки иноагента
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Sven Hoppe / DPA / ТАСС)

Мещанский районный суд города Москвы оштрафовал бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ходорковского признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб., уточнила объединенная пресс-служба московских судов.

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Михаил Ходорковский

Статья 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» требует маркировать в СМИ и социальных сетях материалы, созданные и распространенные иностранными агентами.

Минюст внес Ходорковского в реестр иностранных агентов в мае 2022 года.

В январе его также оштрафовали на 30 тыс. руб. по ч. 3 ст. 19.34. КоАП за нарушение правил деятельности иноагента. В случае если иноагента дважды за год привлекли к ответственности за это по статье КоАП, ему грозит уголовное наказание — до двух лет лишения свободы.

Ходорковский — экс-глава нефтяной компании ЮКОС (1995–2003 годы). В 2005 году его признали виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Изначально Ходорковского приговорили к 14 годам колонии, однако позднее срок сократили до десяти лет и десяти месяцев. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бизнесмена. В тот же день Ходорковский покинул Россию.

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В 2016 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск. По версии следствия, он в 1998–1999 годах поручил убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова своим подчиненным — Леониду Невзлину и Алексею Пичугину и другим лицам. Петухова застрелили 26 июня 1998 года, в день рождения Ходорковского. Сам Ходорковский называл обвинение лишенным оснований.

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Теги
Михаил Ходорковский иноагент штраф маркировка новости
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