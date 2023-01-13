Ходорковского оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Ходорковского оштрафовали на 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Штраф в 300 тыс. руб. назначен Михаилу Ходорковскому за нарушение правил маркировки иностранным агентом, заявили в Мещанском суде

Михаил Ходорковский (Фото: Tobias Schlie / Reuters)

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) на 300 тыс. рублей за неисполнение требований закона об иноагентах, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Ходорковский оштрафован по ч.3 ст.19.34 КоАП (Неисполнение иностранным агентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса). В Мещанском суде сообщили ТАСС, что решение принято в связи с нарушением правил маркировки.

Статья 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» требует маркировать в СМИ и социальных сетях материалы, созданные и распространенные иностранными агентами.

Ходорковский был включен в реестр иностранных агентов в мае. Он проживает за границей.

В 2017 году Генеральная прокуратура признала нежелательной организацией зарегистрированную в Британии «Открытую Россию», основанную Ходорковским. В списке нежелательных также попали «Институт современной России» (США) его сына Павла Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).

«Открытая Россия» продолжала работу на территории страны как общественное движение без регистрации, но в мае 2021 года объявила о самоликвидации. Ее бывший руководитель Андрей Пивоваров летом 2022 года был приговорен к четырем годам колонии за руководство организацией, деятельность которой признана в России нежелательной.