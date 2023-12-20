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Новое обвинение против Ходорковского ,  
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Песков заявил, что все заверения Ходорковского «остались на бумаге»

Песков — о помиловании Ходорковского: все его заверения остались на бумаге
Сюжет
Новое обвинение против Ходорковского
Путин подписал указ о помиловании Ходорковского ровно 10 лет назад, 20 декабря 2013 года. Песков, отвечая на вопрос о том, жалеет ли президент о своем решении, напомнил, что Путин тогда исходил из гуманитарных соображений
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин помиловал бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иноагентом), руководствуясь гуманистическими соображениями, однако все заверения, который тогда дал бизнесмен, «остались на бумаге». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечая на вопрос, не жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского.

«Тогда, вы знаете, были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба. И действительно президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге, более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина», — сказал Песков.

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Михаил Ходорковский

В 2005 году экс-глава ЮКОСа был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Срок наказания изначально составлял 14 лет колонии, но затем был снижен до десяти лет и десяти месяцев.

Путин подписал указ о помиловании Ходорковского ровно 10 лет назад, 20 декабря 2013 года, когда экс-главе ЮКОСа до освобождения оставалось 246 дней. Спустя несколько часов Ходорковский был освобожден и в тот же день покинул Россию.

Президент позднее говорил, что Ходорковский сам обратился с просьбой о помиловании, «бумагу соответствующую прислал и вроде не собирался заниматься политикой». По словам Путина, экс-глава ЮКОСа в этом письме косвенно признал вину «и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела».

В 2016 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск. По данным следствия, он в 1998–1999 годах поручил убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова своим подчиненным — Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, и другим лицам. Петухова застрелили 26 июня 1998 года, в день рождения Ходорковского. Сам Ходорковский называл обвинение лишенным оснований.

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Песков, комментируя новое уголовное дело в отношении Ходорковского, отмечал, что Путин, принимая решение о помиловании бизнесмена, не располагал данными о его возможной причастности к другим преступлениям. Сам Путин в марте 2020 года называл Ходорковского жуликом, чья компания «замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».

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Михаил Ходорковский обман Владимир Путин Дмитрий Песков
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