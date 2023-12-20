Песков заявил, что все заверения Ходорковского «остались на бумаге»
Президент России Владимир Путин помиловал бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иноагентом), руководствуясь гуманистическими соображениями, однако все заверения, который тогда дал бизнесмен, «остались на бумаге». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечая на вопрос, не жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского.
«Тогда, вы знаете, были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба. И действительно президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге, более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина», — сказал Песков.
В 2005 году экс-глава ЮКОСа был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Срок наказания изначально составлял 14 лет колонии, но затем был снижен до десяти лет и десяти месяцев.
Путин подписал указ о помиловании Ходорковского ровно 10 лет назад, 20 декабря 2013 года, когда экс-главе ЮКОСа до освобождения оставалось 246 дней. Спустя несколько часов Ходорковский был освобожден и в тот же день покинул Россию.
Президент позднее говорил, что Ходорковский сам обратился с просьбой о помиловании, «бумагу соответствующую прислал и вроде не собирался заниматься политикой». По словам Путина, экс-глава ЮКОСа в этом письме косвенно признал вину «и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела».
В 2016 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск. По данным следствия, он в 1998–1999 годах поручил убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова своим подчиненным — Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, и другим лицам. Петухова застрелили 26 июня 1998 года, в день рождения Ходорковского. Сам Ходорковский называл обвинение лишенным оснований.
Песков, комментируя новое уголовное дело в отношении Ходорковского, отмечал, что Путин, принимая решение о помиловании бизнесмена, не располагал данными о его возможной причастности к другим преступлениям. Сам Путин в марте 2020 года называл Ходорковского жуликом, чья компания «замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».
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