Более 30 сенаторов пропустят последнее заседание Совфеда из-за болезни

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Более 30 сенаторов не придут на последнее в осенней сессии заседание Совета Федерации по причине болезни, сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«31 сенатор не придет на заседание в пятницу по причине болезни», — сказал он. Согласно информации на сайте палаты, всего в Совфеде 177 сенаторов.

Осенняя сессия верхней палаты парламента завершится 22 декабря. В повестке заседания около 70 вопросов, в частности закон о продлении кредитных каникул для мобилизованных до конца 2024 года.

В начале ноября депутатов Госдумы обязали пройти тестирование на коронавирус перед заседанием 7 ноября, поскольку заболели несколько парламентариев, рассказали РБК два депутата. В Госдуме отметили, что речь идет только о проведении тестов перед началом рабочей недели.

С наступлением осени заболеваемость COVID в России выросла. Так, по данным оперштаба, за неделю с 23 по 29 октября показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей на 30,1% и составил 18,32 на 100 тыс. населения.

Роспотребнадзор называл рост заболеваемости COVID, а также гриппом и ОРВИ осенью ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.

Московское управление Роспотребнадзора 12 декабря сообщило, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице соответствует нормам сезона, однако для профилактики жителям города следует носить маски в общественных местах.