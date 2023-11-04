В Госдуме вновь ввели тестирование на COVID для депутатов
Депутатов Госдумы уведомили, что им придется пройти тестирование на коронавирус перед заседанием, сообщили РБК два парламентария. Это касается депутатов всех фракций, пока речь идет о том, что тестирование пройдет перед заседанием Госдумы 7 ноября, уточнил один из них. Участникам заседания Совета Госдумы также нужно будет сдать тест, добавили собеседники РБК.
Согласно разосланному депутатам уведомлению, «обязательное профилактическое тестирование» на COVID-19 будет организовано перед заседанием Госдумы 7 ноября в здании нижней палаты российского парламента. Самостоятельная сдача теста вне здания Госдумы возможна «в исключительных случаях» 6 ноября.
По словам одного из депутатов, спикер Госдумы Вячеслав Володин на этой неделе говорил, что в нижней палате сейчас трое больных COVID-19. Он отметил, что не знает личности этих больных.
Уведомление о тестировании подтвердил РБК еще один парламентарий, добавив, что знает о том, что «несколько коллег заболели».
Ограничения, введенные из-за коронавируса, в Госдуме полностью сняли в начале лета прошлого года. Тогда Володин говорил, что за полгода ни один из депутатов не заразился коронавирусом, а среди сотрудников аппарата Госдумы заболеваемость устойчиво держалась на «очень низком уровне».
Коронавирусные ограничения в Москве начали снимать в начале марта 2022-го в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. 3 марта были отменены QR-коды, необходимые для посещения театров и музеев, а также сняты ограничения на посещение заведений общепита. Самоизоляция для пожилых граждан стала носить рекомендательный характер.
С 15 марта перестали действовать масочный режим, требования о соблюдении социальной дистанции и обязательное измерение температуры в общественных местах. Тогда же прекратили действовать COVID-ограничения для бизнеса.
С наступлением осени заболеваемость COVID в России выросла. Так, по данным оперштаба, за неделю с 23 по 29 октября показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей на 30,1% и составил 18,32 на 100 тыс. населения. В больницу с коронавирусом за прошлую неделю попали более 3,7 тыс. человек (на 19,2% больше по сравнению с предыдущей неделей). В то же время число выздоровевших выросло на 32% и составило свыше 20,7 тыс.
Роспотребнадзор называл рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID в осенний период прогнозируемым и ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве при этом не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.