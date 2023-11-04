В Госдуме вновь ввели тестирование на COVID для депутатов

Депутатов Госдумы обяжут пройти тестирование на COVID-19 перед заседанием 7 ноября, сообщили источники РБК. Парламентарии рассказали, что среди их коллег есть несколько заболевших. Заболеваемость COVID начала расти с началом осени

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Депутатов Госдумы уведомили, что им придется пройти тестирование на коронавирус перед заседанием, сообщили РБК два парламентария. Это касается депутатов всех фракций, пока речь идет о том, что тестирование пройдет перед заседанием Госдумы 7 ноября, уточнил один из них. Участникам заседания Совета Госдумы также нужно будет сдать тест, добавили собеседники РБК.

Согласно разосланному депутатам уведомлению, «обязательное профилактическое тестирование» на COVID-19 будет организовано перед заседанием Госдумы 7 ноября в здании нижней палаты российского парламента. Самостоятельная сдача теста вне здания Госдумы возможна «в исключительных случаях» 6 ноября.

По словам одного из депутатов, спикер Госдумы Вячеслав Володин на этой неделе говорил, что в нижней палате сейчас трое больных COVID-19. Он отметил, что не знает личности этих больных.

Уведомление о тестировании подтвердил РБК еще один парламентарий, добавив, что знает о том, что «несколько коллег заболели».

Ограничения, введенные из-за коронавируса, в Госдуме полностью сняли в начале лета прошлого года. Тогда Володин говорил, что за полгода ни один из депутатов не заразился коронавирусом, а среди сотрудников аппарата Госдумы заболеваемость устойчиво держалась на «очень низком уровне».

Коронавирусные ограничения в Москве начали снимать в начале марта 2022-го в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. 3 марта были отменены QR-коды, необходимые для посещения театров и музеев, а также сняты ограничения на посещение заведений общепита. Самоизоляция для пожилых граждан стала носить рекомендательный характер.

С 15 марта перестали действовать масочный режим, требования о соблюдении социальной дистанции и обязательное измерение температуры в общественных местах. Тогда же прекратили действовать COVID-ограничения для бизнеса.

С наступлением осени заболеваемость COVID в России выросла. Так, по данным оперштаба, за неделю с 23 по 29 октября показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей на 30,1% и составил 18,32 на 100 тыс. населения. В больницу с коронавирусом за прошлую неделю попали более 3,7 тыс. человек (на 19,2% больше по сравнению с предыдущей неделей). В то же время число выздоровевших выросло на 32% и составило свыше 20,7 тыс.

Роспотребнадзор называл рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID в осенний период прогнозируемым и ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве при этом не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.