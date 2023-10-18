Ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов в текущем сезоне

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В России ученые ожидают тройную эпидемию — сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса — в текущем респираторном сезоне. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

«Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. <...> Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», — отметила она.

По словам Эсауленко, следует учитывать и возможность развития тяжелых заболеваний, присоединения бактериальных инфекций, обострения хронических заболеваний.

В то же время она заверила, что врачи полностью готовы, так как появились клинические рекомендации, новые лекарства, совершенствуются диагностические возможности.

COVID-19 уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии, — он легче переносится, однако заразность его выросла, добавила Эсауленко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 11 сентября предупредила, что подъем заболеваемости гриппом средней интенсивности начнется в конце года — в период с ноября по декабрь.

Она также объявила о старте прививочной кампании от гриппа, отметив, что вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России. В 2023 году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России в этом году необходимо привить не менее 60% совокупного населения страны и 75% из групп риска.