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Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски из-за ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски для защиты от ОРВИ и гриппа
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве соответствует нормам сезона, однако для профилактики жителям столицы следует носить маски в общественных местах, сообщило московское управление Роспотребнадзора.

«В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент в Москве заболеваемость гриппом остается на высоком уровне, но доля вирусов «не гриппозной этиологии» все же преобладает, отметили в Роспотребназдоре.

В ведомстве также призвали москвичей тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест, регулярно проветривать в помещениях и есть больше продуктов с витамином С.

Ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов в текущем сезоне
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в сентябре предупредила, что подъем заболеваемости гриппом средней интенсивности начнется в конце года, в период с ноября по декабрь.

Позднее ученые спрогнозировали в России тройную эпидемию — сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Вирусологи, опрошенные РБК, рассказали, что симптомы заболеваний во всех трех случаях выглядят очень похоже и лечатся эти болезни в большинстве случаев «примерно одинаково».

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