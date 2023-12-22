РЖД начали прорабатывать возможность посадки в поезд по QR-коду

РЖД вместе с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода в приложении «Госуслуги», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет. При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении «Госуслуги», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на данный момент идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента. При этом переход на QR-коды в принудительном порядке в ближайшие годы проводиться не будет, это возможность остается для пассажиров добровольной.

В июле «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий планируют провести эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии. Эксперимент должен начаться в первом квартале 2024 года. В Минцифры отмечали, что внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд. Гендиректор и владелец OVISION (разрабатывает системы распознавания лиц) Михаил Козлов говорил, для реализации этого проекта нужно будет оснастить вагоны поездов планшетами с камерами.

18 сентября президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», таким образом приравняв предъявление документа через «Госуслуги» к предоставлению бумажной версии. Электронная версия документа представляет собой QR-код и фотографию, однако предъявить цифровой паспорт можно не во всех случаях.

В Минцифры уточнили, что предъявить «цифровой паспорт» можно будет при

покупке алкоголя или табака совершеннолетним гражданином, при посещении музея или мероприятия, на посадку в поезд дальнего следования, при предоставлении государственных или муниципальных услуг и для установления личности в финансовых организациях.