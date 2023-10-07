Минцифры разработало правила предъявления «цифрового паспорта»

Предъявить QR-код с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта можно будет в десяти категориях случаев, в том числе при покупке алкоголя и табака или при посадке в поезд. Но такой паспорт не является полной заменой оригинала документа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры разработало правила использования цифровых документов, удостоверяющих личность, в приложении «Гослуслуг» вместо бумажных, соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов. Общественное обсуждение проекта продлится до 2 ноября.

18 сентября президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», таким образом приравняв предъявление документа через «Госуслуги» к предоставлению его бумажной версии. Предъявить цифровой паспорт можно не во всех случаях, именно этот аспект и отражен в проекте правил.

Электронная версия документа представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.

Предъявить «цифровой паспорт» на первом этапе (со дня вступления в силу данного постановления) можно будет в следующих случаях:

покупка алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем);

подтверждение возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем);

посадка в поезд дальнего следования;

подтверждение личности при предоставлении государственных или муниципальных услуг (исключения: регистрация прав собственности на недвижимое имущество, оформление и замена внутренних и заграничных паспортов);

установление личности в финансовых организациях при условии, что клиент был идентифицирован ранее согласно закону;

На втором этапе, с 1 января 2024 года:

оформление доступа на территории организаций (кроме оборонно-промышленных, ядерных и т. д.);

установление личности при отправке и получении почтовых отправлений, а также денежных средств (с паролем);

На третьем этапе, с 1 января 2025 года:

установление личности при заселении в гостиницу (с паролем);

установление личности в медицинских организациях (с паролем).

Цифровая форма паспорта не будет заменой оригиналу, прекращать выпуск бумажных документов не планируется.