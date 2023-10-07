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Технологии и медиа ,  
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Минцифры разработало правила предъявления «цифрового паспорта»

Минцифры опубликовало проект правил предъявления «цифрового паспорта»
Предъявить QR-код с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта можно будет в десяти категориях случаев, в том числе при покупке алкоголя и табака или при посадке в поезд. Но такой паспорт не является полной заменой оригинала документа
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры разработало правила использования цифровых документов, удостоверяющих личность, в приложении «Гослуслуг» вместо бумажных, соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов. Общественное обсуждение проекта продлится до 2 ноября.

18 сентября президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», таким образом приравняв предъявление документа через «Госуслуги» к предоставлению его бумажной версии. Предъявить цифровой паспорт можно не во всех случаях, именно этот аспект и отражен в проекте правил.

Электронная версия документа представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.

Предъявить «цифровой паспорт» на первом этапе (со дня вступления в силу данного постановления) можно будет в следующих случаях:

  • покупка алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем);
  • подтверждение возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем);
  • посадка в поезд дальнего следования;
  • подтверждение личности при предоставлении государственных или муниципальных услуг (исключения: регистрация прав собственности на недвижимое имущество, оформление и замена внутренних и заграничных паспортов);
  • установление личности в финансовых организациях при условии, что клиент был идентифицирован ранее согласно закону;

На втором этапе, с 1 января 2024 года:

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  • оформление доступа на территории организаций (кроме оборонно-промышленных, ядерных и т. д.);
  • установление личности при отправке и получении почтовых отправлений, а также денежных средств (с паролем);

На третьем этапе, с 1 января 2025 года:

  • установление личности при заселении в гостиницу (с паролем);
  • установление личности в медицинских организациях (с паролем).

Цифровая форма паспорта не будет заменой оригиналу, прекращать выпуск бумажных документов не планируется. 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госуслуги паспорт
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