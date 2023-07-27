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РЖД попробует проверять пассажиров по биометрии

РЖД проведет эксперимент по проверке пассажиров поездов дальнего следования по биометрии

Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) планируют провести эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Эксперимент должен начаться в первом квартале 2024 года.

В ЦБТ газете подтвердили, что возможность использования ГИС ЕБС (государственная информационная система Единая биометрическая система) для подтверждения личности пассажира при посадке на поезд «прорабатывается». При этом такой вариант не будет обязательным, существующие способы проверки личности должны быть сохранены. В РЖД тоже заявили, что этот вопрос пока изучается.

Внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, отметили в Минцифры.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране единой системы обработки биометрических данных граждан. Закон определяет закрытый перечень категорий биометрии для идентификации и аутентификации, которые можно собирать с согласия гражданина, — это только образцы голоса и изображения лица. Сбор геномной информации запрещен. Документом также устанавливается, что сдача биометрических данных — добровольный процесс, а тем, кто не захочет сдавать такие данные, нельзя будет отказывать в услугах.

В июне на ПМЭФ первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала о планах ЦБ в этом году запустить оплату в магазинах с помощью лица. «То есть оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях», — уточнила она. По ее мнению, эта услуга будет очень востребована на небольшие суммы, а инновацию можно будет распространить «на всю страну, во всех торговых сетях».

Теги
РЖД Минтранс биометрические данные биометрическая верификация
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