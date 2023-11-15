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Технологии и медиа ,  
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РЖД запустит беспилотные «Ласточки» летом 2024 года

Фото: Дмитрий Цыренщик для РБК
Фото: Дмитрий Цыренщик для РБК

Летом 2024 года по Московскому центральному кольцу планируют запустить беспилотные поезда — об этом рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров премьер-министру Михаилу Мишустину на выставке «Транспорт России».

«Мы в следующем году сделаем беспилотную «Ласточку». Будет стоять такой пульт управления в центре управления и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами», — рассказал Белозеров (цитата по ТАСС). Во время осмотра выставки премьер-министру также показали тренажер для операторов беспилотных систем. Тренажерная система может менять задания, имитировать различные ситуации во время отработок и практики. Белозеров рассказал, что технологии и программное обеспечение целиком российские.

Компания уже несколько лет занималась разработкой беспилотного поезда. Первую беспилотную «Ласточку» продемонстрировали в 2019 году на испытательном кольце в Щербинке. Во время испытаний поезд автоматически затормозил перед манекеном на путях, а апреле 2023 года один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента.

Машинист в Москве одновременно вел два поезда. Видео
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Глава РЖД подчеркнул необходимость беспилотных поездов на МЦД. По его словам с помощью беспилотных поездов интервалы движения можно сократить на минуту (с 4 до 3 минут между поездами). Интервал сократится из-за разницы в скорости реакции человека и машины: человек принимает решение за 1,2 секунды, а искусственный интеллект за 0,3 секунды. Поэтому автоматическая система управления позволит добавить больше поездов.

Ранее поезд «Иволга 4.0» проходил испытания в Щербинке, в следующем году состав выйдет на маршруты МЦД. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что «Иволгу 4.0» производит «Трансмашхолдинг» на Тверском.

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