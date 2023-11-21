Шойгу: объемы поставок беспилотников в ВС России выросли в 16 раз с начала года

Шойгу сообщил, что поставки дронов для армии России выросли в 16 раз

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов в российские войска по сравнению с началом года выросли в 16 раз. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

При этом поставки основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения за этот же период выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, добавил он.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поставил задачу — обеспечить беспилотниками все боевые подразделения. Он подчеркнул, что опыт спецоперации на Украине показал «практически повсеместное» использование БПЛА.

Шойгу в конце октября проверил передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Командующий группировкой Андрей Кузьменко доложил ему «о формировании в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их подготовленными специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны».

В сентябре «Ростех» анонсировал, что выпуск дронов-камикадзе «Куб», «Ланцет», а также беспилотников «Гранат», «Тахион» будет кратно увеличен благодаря «расширению возможностей производства БПЛА».

Ранее нарастить производство этих беспилотников поручил Путин. Он высоко оценил эффективность дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». «Во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — отметил глава государства.

Украинские военные признавали проблемы, которые им доставляют российские беспилотники, включая «Ланцет».