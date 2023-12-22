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Политика ,  
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Посол рассказал о работе оставшихся в Германии российских консульствах

Посол: два оставшихся в Германии консульства России будут работать в две смены

Два оставшихся в Германии российских консульства будут работать в две смены в связи с закрытием других диппредставительств, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в эфире «Первого канала».

«Будем работать в Берлине и в Бонне в две смены. Кроме того, будем использовать такие варианты, как выездные сессии для того, чтобы наши соотечественники, которые слабы самочувствием, немобильны, могли бы на месте воспользоваться услугами», — сказал Нечаев (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 21 декабря, в Лейпциге состоялась официальная церемония закрытия генерального консульства России, которое просуществовало в городе 240 лет.

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Фото:RusConsulWashington / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В конце мая МИД Германии объявил о закрытии четырех консульств России в стране. Речь шла о консульствах во Франкфурте-на-Майне (прекратили прием заявителей с 1 декабря), Гамбурге (прекратили оказание консульских услуг с 1 ноября), Лейпциге (прекратили прием заявлений с 1 ноября) и Мюнхене (закрылись с 1 июля).

Берлин объяснил закрытие российских консульств тем, что Москва ограничила количество немецких дипломатов, которые могут работать в России, что затрудняет продолжение деятельности нескольких немецких консульств. По словам консула Германии в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах Бернда Финке, Россия потребовала сократить представительство Германии до 350 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала РБК, что ограничение числа дипломатических сотрудников стало ответом на недружественные действия Германии и «счет» между странами сейчас равный.

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Германия посол России консульство российское консульство
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