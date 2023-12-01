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Война санкций ,  
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Консульство Германии в Новосибирске прекратило работу

Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило работу
Сюжет
Война санкций
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило работу, говорится на сайте немецких представительств в России.

«Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — сказано в сообщении.

О планах Германии закрыть генеральные консульства в Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде в конце мая объявил представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер. Позднее консул Германии в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах Бернд Финке уточнил, что дипмиссия в Новосибирске прекратит работу 30 ноября.

Генеральное консульство Германии в Новосибирске действовало с 1994 года. В его консульский округ входили регионы Сибири и Дальнего Востока, что делало округ самым большим для немецкого дипломатического представительства в мире.

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Здание генерального консульства Германии в Калининграде

Работу в стране с декабря продолжают посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Также в России остались три немецких почетных консула — во Владивостоке, Казани и Саратове. Накануне работу прекратило генеральное консульство Германии в Калининграде.

Финке называл решение о закрытии консульств ответом на требование России сократить представительство Германии до 350 человек. В мае об этом писала Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на немецкий МИД. Решение стало ответом на высылку российских дипломатов из Германии, поясняли в ведомстве.

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МИД Германии назвал решение России «односторонним, необоснованным и непонятным». Ведомство сообщило, что «обеспечит минимальное присутствие культурных посредников в России при одновременном обеспечении дипломатического присутствия», для этого придется резко сократить число сотрудников «во всех областях». В министерстве добавили, что постараются соблюдать «реальный баланс» относительно российского присутствия в Германии.

Россия обвиняла Берлин в разрушении «всего массива российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».

Теги
Германия Новосибирск Генеральное консульство
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