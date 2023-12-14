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Высылки дипломатов ,  
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Консульский отдел посольства России в США сократят почти наполовину

Консульский отдел посольства России в США потеряет 40% сотрудников
Сюжет
Высылки дипломатов
Фото: RusConsulWashington / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: RusConsulWashington / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Штат консульского отдела российского посольства в США вскоре потеряет почти половину своих сотрудников по требованию американской стороны, сообщила ТАСС завотделом Надежда Шумова.

«В 2024 году условия консульской работы в Соединенных Штатах еще сильнее ухудшатся. Через десять дней консульский отдел потеряет 40% своего состава. Все это приведет к тому, что нам все сложнее будет обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников», — заявила дипломат.

По словам Шумовой, несмотря на сокращение штата, дипмиссия будет проводить консульские выезды и в дальнейшем, поскольку эта «практика нужна». В то же время в представительстве понимают, что «решить все проблемы, возникшие в результате закрытия генеральных консульств России [в США]», не удастся.

Шумова добавила, что в 2023 году ее отдел совершил шесть консульских выездов за пределы столицы США, а последними сессиями в этом году стали поездки на Аляску и в штат Вашингтон. В результате дипломаты помогли решить свои проблемы примерно тысяче человек. Выезд «подтвердил актуальность консульско-правовой помощи россиянам, проживающим в отдаленных от Вашингтона регионах», считает Шумова.

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Практика консульских выездов в США стала регулярной после того, как при Дональде Трампе были закрыты представительства России в Сан-Франциско и Сиэтле.

В 2020 году США ограничили срок пребывания российских дипломатов в стране тремя годами. Летом следующего года российская сторона получила первый список сотрудников дипломатической миссии, которые должны были покинуть Штаты в связи с новыми правилами. Посол Анатолий Антонов тогда отметил, что трехлетний лимит нахождения в командировке «не применяется в отношении никакой другой страны». Он также указал на то, что сотрудники зачастую уезжают без замены из-за ужесточения процедуры выдачи виз. В июне 2023-го Россия отправляла в США спецборт, который забрал дипломатов, покидающих страну по истечении трех лет.

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В начале октября Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Решение было принято в ответ на «показную высылку двух дипломатов посольства США в Москве», отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. В предыдущем месяце из России были высланы первый и второй секретари посольства Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн.

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Россия США российское консульство сокращение сотрудников

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

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