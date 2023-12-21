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Экономика ,  
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Путин предсказал исторический минимум бедности в России в 2023 году

Путин: в России в 2023 году зарегистрируют исторический минимум бедности
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России по итогам 2023 года зарегистрируют исторический минимум бедности, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Бедность <...> — будет исторический минимум в 2023 году, но те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям — к нулю надо стремиться», — сказал президент.

«Ключом» к преодолению проблемы бедности и повышению доходов граждан Путин назвал создание в стране экономики квалифицированных кадров и высоких заработных плат.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

«Нужно наращивать производительность труда, повышать эффективность экономики и социальной сферы в целом, делать это на основе внедрения принципов бережливого производства, автоматизации и цифровых решений в управлении, широкого использования технологий искусственного интеллекта», — отметил глава государства.

По данным Росстата за второй квартал 2023 года, за чертой бедности в России находятся 15,5 млн россиян, или 10,8% жителей страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась на 1,3 п.п., или на 1,9 млн человек, следует из статистики ведомства. Граница бедности во втором квартале составляла 14 184 руб.

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Снижение уровня бедности статистическая служба объяснила «реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также ростом заработных плат и пенсий». Также на снижение уровня бедности повлияли расширение охвата новых категорий семей, получающих ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, полагают в Росстате.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (в два раза по сравнению с 2017 годом). В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, говорила в марте вице-премьер Татьяна Голикова.

В 2022 году уровень бедности снизился в 76 из 89 российских регионов, сообщила ранее Голикова. Добиться сокращения этого показателя, по ее словам, не смогли девять субъектов.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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