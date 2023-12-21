Путин предсказал исторический минимум бедности в России в 2023 году

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России по итогам 2023 года зарегистрируют исторический минимум бедности, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Бедность <...> — будет исторический минимум в 2023 году, но те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям — к нулю надо стремиться», — сказал президент.

«Ключом» к преодолению проблемы бедности и повышению доходов граждан Путин назвал создание в стране экономики квалифицированных кадров и высоких заработных плат.

«Нужно наращивать производительность труда, повышать эффективность экономики и социальной сферы в целом, делать это на основе внедрения принципов бережливого производства, автоматизации и цифровых решений в управлении, широкого использования технологий искусственного интеллекта», — отметил глава государства.

По данным Росстата за второй квартал 2023 года, за чертой бедности в России находятся 15,5 млн россиян, или 10,8% жителей страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась на 1,3 п.п., или на 1,9 млн человек, следует из статистики ведомства. Граница бедности во втором квартале составляла 14 184 руб.

Снижение уровня бедности статистическая служба объяснила «реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также ростом заработных плат и пенсий». Также на снижение уровня бедности повлияли расширение охвата новых категорий семей, получающих ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, полагают в Росстате.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (в два раза по сравнению с 2017 годом). В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, говорила в марте вице-премьер Татьяна Голикова.

В 2022 году уровень бедности снизился в 76 из 89 российских регионов, сообщила ранее Голикова. Добиться сокращения этого показателя, по ее словам, не смогли девять субъектов.