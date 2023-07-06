Голикова назвала регионы, которые не смогли снизить уровень бедности

Голикова: в 2022 году девять регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности

Девять российских регионов, в том числе Хакасия, Ингушетия и Адыгея, в 2022 году не смогли добиться целей по уменьшению уровня бедности населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа. Ее слова приводит пресс-служба правительства.

«По итогам 2022 года 76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планируемыми значениями, девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Северная Осетия — Алания, Коми, Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ», — сообщила Голикова.

В 2023 году правительство, по ее словам, ожидает дальнейшего снижения бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей, беременных женщин и детей. «Это 82,5% от того, что мы прогнозировали на 2023 год», — уточнила вице-премьер.

В мае текущего года Росстат доложил, что в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на 1 млн человек, или 0,7 п.п., ниже оценки ведомства, опубликованной в марте 2023 года.

Лидером среди всех регионов по доле малоимущего населения оказалась Ингушетия (в республике уровень бедности вырос за год на 1,2 п.п., до 30,5% граждан). На втором месте — как по динамике прироста бедных, так и по их доле — находится Тува (+0,6 п.п. за 2022 год, до 28,8%). Прирост малоимущих был также зафиксирован в Хакасии (+0,2 п.п., до 18,1%) и Адыгее (+0,1 п.п., до 11,6%).

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности должен снизиться до 6,5% населения. В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, говорила в марте Голикова.