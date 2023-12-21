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Война санкций ,  
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Евродепутат заявил о подготовке ЕС 13-го и 14-го пакетов санкций

Здеховски: Еврокомиссия начала готовить 13-й и 14-й пакеты санкций против России
Сюжет
Война санкций
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций, их разработка много времени не займет, заявил, сообщил «Известиям» чешский депутат в Европарламенте Томаш Здеховски.

«Их очень скоро представят странам-членам», — сказал Здеховски.

Еврокомиссия всегда готова принять новые ограничительные меры против России, но заранее никогда не комментирует их содержание, сообщил изданию представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. Он не стал подтверждать разработку новых санкций.

12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать
Экономика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

В середине декабря Евросоюз принял 12-й пакет междугородных санкций против России. Обсуждения ограничений заняли около месяца, внутриблоковые разногласия, причиной некоторых из которых была Австрия, удалось урегулировать.

Часть ограничений в принятом пакете касаются алмазов: с 1 января 2024 года импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России окажется под запретом. А спустя три месяца, с 1 марта, к этому добавится запрет на импорт российских по происхождению алмазов, обработанных в третьих странах, весом от 1 карата за камень. С осени запрет распространится на российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Другие санкции были персональными (в список попали более 140 физических лиц и организаций), вводили запрет на ввоз в ЕС сжиженных нефтяных газов из России (пропан, бутан и их смеси), передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб, а также экспорта в Россию литиевых батарей, термостатов, двигателей постоянного тока.

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Кроме того, Совет ЕС обязал европейских экспортеров добавлять в свои контракты на поставку определенных чувствительных товаров в третьи страны (кроме США, Великобритании, Австралии, Японии и других «стран-партнеров») оговорку, запрещающую их реэкспорт в Россию.

Российский МИД в ответ на санкции расширил список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. «Любые попытки Евросоюза нанести российской экономике непоправимый ущерб своими рестрикциями — абсолютно бесперспективное и, по сути, гиблое для него самого занятие», — написала представитель ведомства Мария Захарова.

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