Подразделение ивановских десантников из Южной группировки войск взяло под контроль опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, в ходе разведки с воздуха российские военные обнаружили основные огневые средства и пункты управления противника. Затем артиллерия и беспилотники нанесли удары по вооружению ВСУ. После этого десантники с нескольких направлений взяли под свой контроль позиции украинских военных.

Минобороны России объявило о переходе Артемовска под контроль России в конце мая. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у города «горячей».

В конце ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Артемовское (Хромово) примерно в 5 км от Артемовска. В министерстве напомнили, что во время боев за город Артемовск через село Артемовское проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за нее шли ожесточенные бои.