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Война санкций ,  
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МИД в ответ на санкции ЕС расширил черный список европейцев

МИД в ответ на санкции ЕС расширил список европейцев, которым запрещен въезд
Сюжет
Война санкций
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия в ответ на 12-й пакет санкций ЕС расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД России.

Речь идет о представителях силовых ведомств, обеспечивающих Украину военной помощью компаниях; «евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», «занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства».

В список внесли и тех, кто поддерживает конфискацию российских активов и санкции, пытается «подорвать отношения России с другими государствами», а также депутатов ПАСЕ, поддержавших резолюцию с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом (в МИДе называли ее ничтожной и не имеющей юридической силы).

Имена тех, кому запрещен въезд, министерство не уточнило.

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МИД ЕС санкции черный список
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