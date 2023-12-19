МИД в ответ на санкции ЕС расширил черный список европейцев
Россия в ответ на 12-й пакет санкций ЕС расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД России.
Речь идет о представителях силовых ведомств, обеспечивающих Украину военной помощью компаниях; «евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», «занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства».
В список внесли и тех, кто поддерживает конфискацию российских активов и санкции, пытается «подорвать отношения России с другими государствами», а также депутатов ПАСЕ, поддержавших резолюцию с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом (в МИДе называли ее ничтожной и не имеющей юридической силы).
Имена тех, кому запрещен въезд, министерство не уточнило.
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