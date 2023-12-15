Maersk приостановит перевозки по Красному морю после атак хуситов

За последний месяц десятки судов подверглись атакам хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, в томи числе контейнеровоз Maersk. В компании решили временно приостановить перевозки по этому маршруту

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок датская судоходно-логистическая Moller-Maersk Group приняла решение приостановить перевозки по Красному морю на фоне участившихся атак йеменских хуситов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить свое путешествие до дальнейшего уведомления», — сообщили в компании.

В Maersk подчеркнули, что ее главным приоритетом является безопасность экипажей, и компания вынуждена соблюдать баланс между потребностями клиентов и необходимостью заботиться о персонале. «Недавние нападения на коммерческие суда в этом районе [Аденском заливе] вызывают тревогу и представляют собой серьезную угрозу безопасности и защищенности моряков», — заключили в компании.

Как отмечает Bloomberg, флот Maersk насчитывает более 300 судов и занимает второе место в мире. При этом компания является мировым лидером в сфере контейнерных перевозок и управления портами. Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива. Через Баб-эль-Мандебский пролив (соединяет Красное море и Аденский залив) проходит около 10% всей нефти, продаваемой морским путем. Ежегодно через пролив проходит товаров на сумму около $1 трлн.

Йеменские Хуситы в середине ноября объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия они назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

19 ноября им удалось захватить грузовое судно Galaxy Leader. В ЦАХАЛ тогда сообщили, что это не израильское судно и что в состав его команды не входили граждане этой страны. Собственник судна — зарегистрированная на острове Мэн (им владеет британская корона) компания Galaxy Maritime.

После этого хуситы также захватили болгарский сухогруз «Руен и несколько раз наносили ракетные удары по проплывающим торговым судам. В числе судов был контейнеровоз Maersk Gibraltar, атакованный 14 декабря. Судно, как утверждали йеменцы, направлялось в сторону Израиля и проигнорировало предупреждения. Инцидент произошел в районе Баб-эль-Мандебского пролива, экипаж не пострадал.