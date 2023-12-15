 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Бизнес ,  
0 

Maersk приостановит перевозки по Красному морю после атак хуситов

Мировой лидер контейнерных перевозок Maersk перенаправит суда из Красного моря
За последний месяц десятки судов подверглись атакам хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, в томи числе контейнеровоз Maersk. В компании решили временно приостановить перевозки по этому маршруту
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок датская судоходно-логистическая Moller-Maersk Group приняла решение приостановить перевозки по Красному морю на фоне участившихся атак йеменских хуситов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить свое путешествие до дальнейшего уведомления», — сообщили в компании.

В Maersk подчеркнули, что ее главным приоритетом является безопасность экипажей, и компания вынуждена соблюдать баланс между потребностями клиентов и необходимостью заботиться о персонале. «Недавние нападения на коммерческие суда в этом районе [Аденском заливе] вызывают тревогу и представляют собой серьезную угрозу безопасности и защищенности моряков», — заключили в компании.

Как отмечает Bloomberg, флот Maersk насчитывает более 300 судов и занимает второе место в мире. При этом компания является мировым лидером в сфере контейнерных перевозок и управления портами.

Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива. Через Баб-эль-Мандебский пролив (соединяет Красное море и Аденский залив) проходит около 10% всей нефти, продаваемой морским путем. Ежегодно через пролив проходит товаров на сумму около $1 трлн.

Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз датской Maersk
Политика
Контейнеровоз&nbsp;Maersk Gibraltar

Йеменские Хуситы в середине ноября объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия они назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

19 ноября им удалось захватить грузовое судно Galaxy Leader. В ЦАХАЛ тогда сообщили, что это не израильское судно и что в состав его команды не входили граждане этой страны. Собственник судна — зарегистрированная на острове Мэн (им владеет британская корона) компания Galaxy Maritime.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

После этого хуситы также захватили болгарский сухогруз «Руен и несколько раз наносили ракетные удары по проплывающим торговым судам. В числе судов был контейнеровоз Maersk Gibraltar, атакованный 14 декабря. Судно, как утверждали йеменцы, направлялось в сторону Израиля и проигнорировало предупреждения. Инцидент произошел в районе Баб-эль-Мандебского пролива, экипаж не пострадал.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Maersk Красное море Йемен хуситы

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
У берегов Йемена захватили болгарское судно
Политика
Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз датской Maersk
Политика
Фрегат Франции сбил в Красном море два летевших со стороны Йемена дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 16:09
На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла Политика, 20:24
Как Южно-Китайское море стало «самой взрывоопасной горячей точкой» Политика, 20:05
Макрон фразой «я не менял номер» оценил возможность диалога с Путиным Политика, 20:02
Maersk приостановит перевозки по Красному морю после атак хуситов Бизнес, 19:57
Российский рекордсмен ММА впервые победил после ухода из UFC Спорт, 19:53
Кремль заявил о готовности к переговорам с США на условиях России Политика, 19:41
В России 679 тыс. человек остались без света на фоне циклона «Ваня» Общество, 19:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти запланировали сократить потребление алкоголя на 12% Общество, 19:18
В ФШР назвали индивидуальными случаями смену гражданства 65 шахматистами Спорт, 19:16
РЖД открыли рабочее движение по линии Выходной — Лавна в Заполярье Отрасли, 19:14
Курский губернатор сообщил о продолжении работы ПВО и 4 сбитых дронах Политика, 19:07
Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Курской областью Политика, 18:42
В канцелярии Туска призвали дать уголовную оценку «смоленской комиссии» Политика, 18:40
Сборная «Россия 25» выиграла турнир 3x3 на Кубке «Первого канала» Спорт, 18:32