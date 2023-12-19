Два судна подверглись атаке хуситов после начала операции в Красном море

Два коммерческих судна подверглись атаке в Красном море со стороны йеменских хуситов, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X (Twitter).

По данным американских военных, танкер-химовоз Swan Atlantic подвергся нападению беспилотника и противокорабельной баллистической ракеты, запущенной с территории, которую контролируют йеменские хуситы. Судно шло под флагом Каймановых островов, власти запросили у США помощь. Ближайшее американское военное судно, эсминец USS Carney, прибыл на место для оценки ущерба.

Примерно в это же время команда сухогруза Clara сообщила о взрыве в воде неподалеку от местонахождения судна. В CENTCOM уточнили, что это «отличается от нападения» на Swan Atlantic, запросов о помощи или сообщений об ущербе не было.

Во время обоих инцидентов никто не пострадал.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил, целью которой является обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». По его словам, нападения хуситов угрожают свободному судоходству и ставят под угрозу жизнь невинных моряков.

Из-за атак йеменских хуситов нефтегазовая компания BP Plc приостановила все перевозки нефти по Красному морю. На фоне этого цены на газ в Европе выросли на 7,9%, а нефть марки Brent подорожала.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхъя Сариа заявил, что атаки продолжатся до тех пор, пока Израиль будет вести войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.