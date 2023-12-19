 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Два судна подверглись атаке хуситов после начала операции в Красном море

CENTCOM: два судна подверглись атаке хуситов в Красном море

Два коммерческих судна подверглись атаке в Красном море со стороны йеменских хуситов, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X (Twitter).

По данным американских военных, танкер-химовоз Swan Atlantic подвергся нападению беспилотника и противокорабельной баллистической ракеты, запущенной с территории, которую контролируют йеменские хуситы. Судно шло под флагом Каймановых островов, власти запросили у США помощь. Ближайшее американское военное судно, эсминец USS Carney, прибыл на место для оценки ущерба.

Примерно в это же время команда сухогруза Clara сообщила о взрыве в воде неподалеку от местонахождения судна. В CENTCOM уточнили, что это «отличается от нападения» на Swan Atlantic, запросов о помощи или сообщений об ущербе не было.

Во время обоих инцидентов никто не пострадал.

Перевозчики грузов стали бенефициарами атак хуситов в Красном море
Бизнес
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил, целью которой является обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». По его словам, нападения хуситов угрожают свободному судоходству и ставят под угрозу жизнь невинных моряков.

Из-за атак йеменских хуситов нефтегазовая компания BP Plc приостановила все перевозки нефти по Красному морю. На фоне этого цены на газ в Европе выросли на 7,9%, а нефть марки Brent подорожала.

Читайте на РБК Pro
Любители понедельников: как побороть экстремальный трудоголизм
«Ленивые и обидчивые»: почему миллениалов и зумеров не берут в менеджеры
Перестаньте лечить насморк. Когда лучше не принимать лекарства при ОРВИ
Тайна Кума: почему создатель WhatsApp скрывает инвестфонд на $10 млрд

Представитель хуситов бригадный генерал Яхъя Сариа заявил, что атаки продолжатся до тех пор, пока Израиль будет вести войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Теги
хуситы Йемен США грузоперевозки
Материалы по теме
Четвертая компания приостановила перевозки по Красному морю из-за хуситов
Бизнес
Maersk приостановит перевозки по Красному морю после атак хуситов
Бизнес
Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз датской Maersk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Два судна подверглись атаке хуситов после начала операции в Красном море Политика, 08:24
Adobe отказалась от покупки Figma Бизнес, 08:02
Российский сериал про роботов обошел «Черное зеркало» на Netflix Технологии и медиа, 08:00
12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать Экономика, 07:54
Россию снова не позвали на форум в Давосе Экономика, 07:39
Эксперты Минэкономики предложили страховать уход за пожилыми Экономика, 07:00
Marvel уволила актера, сыгравшего главного антагониста киновселенной Общество, 06:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Axios узнал о плане Израиля «отодвинуть» «Хезболлу» подальше от границы Политика, 06:40
AP сообщила о недовольстве и сомнениях среди украинских военных Политика, 06:04
МВФ предложил увеличить размер квот для членов организации на 50% Экономика, 05:58
Белый дом назвал неподходящим сравнение жертв в Газе и на Украине Политика, 05:44
Российские войска отразили 10 атак ВСУ у озера Лиман и села Синьковка Политика, 05:28
В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников акций протеста Политика, 05:01
Из Украины в Россию при посредничестве Катара вернулся ребенок Политика, 04:48