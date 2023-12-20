Захарова заявила, что России надоели голословные обвинения Санду

Майя Санду (Фото: Carl Court / Getty Images)

Обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России уже надоели, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим все это регулярно», — цитирует ее ТАСС. Захарова назвала подобные высказывания попыткой властей переложить на Москву ответственность за невыполненные предвыборные обещания.

Представитель МИДа в феврале также назвала обвинения Санду «необоснованными и бездоказательными» и отвергла «инсинуации» о планах России «расшатать» ситуацию в Молдавии.

Власти Молдавии неоднократно называли Россию главной угрозой, подчеркивая, что она пытается дестабилизировать страну и подорвать демократические процессы и усилия по созданию сильных институтов. По словам Санду, Москва не уважает интересы Кишинева, поэтому пока дружеские отношения невозможны.

Кремль отрицает претензии молдавского руководства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений с Молдавией.