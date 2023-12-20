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Политика ,  
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Захарова заявила, что России надоели голословные обвинения Санду

Захарова: голословные обвинения Майи Санду в адрес России надоели
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Carl Court / Getty Images)

Обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России уже надоели, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим все это регулярно», — цитирует ее ТАСС. Захарова назвала подобные высказывания попыткой властей переложить на Москву ответственность за невыполненные предвыборные обещания.

Представитель МИДа в феврале также назвала обвинения Санду «необоснованными и бездоказательными» и отвергла «инсинуации» о планах России «расшатать» ситуацию в Молдавии.

Санду назвала главными угрозами Молдавии коррупцию и Россию
Политика
Майя Санду

Власти Молдавии неоднократно называли Россию главной угрозой, подчеркивая, что она пытается дестабилизировать страну и подорвать демократические процессы и усилия по созданию сильных институтов. По словам Санду, Москва не уважает интересы Кишинева, поэтому пока дружеские отношения невозможны.

Кремль отрицает претензии молдавского руководства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений с Молдавией.

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Теги
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Мария Захарова Майя Санду Молдавия Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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