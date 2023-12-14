Президент Молдавии исключила дружеские отношения с Россией
Между Россией и Молдавией не могут быть установлены дружеские отношения, поскольку Москва не уважает интересы Кишинева, заявила президент Молдавии Майя Санду.
«Со странами, которые нас не уважают — хочу напомнить, что Россия нас шантажирует, Россия угрожает нам раз в два дня, Россия держит свои войска на территории нашей страны, против нашей воли, — очевидно, мы не можем говорить о дружеских отношениях», — сказала Санду в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.
Она добавила, что нормальные отношения возможно установить, когда Россия «изменит свое отношение к Республике Молдова и ее гражданам».
Санду заявила, что Молдавия стала меньше зависеть от поставок российского газа, поэтому Россия «больше не может <...> шантажировать, когда речь идет о покупке газа», и «не может навязывать <...> всевозможные условия».
В 1990 году об отделении от Молдавии объявила Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), независимость которой никто не признал. В регионе шли боевые действия, которые в 1992 году закончились подписанием соглашения об урегулировании конфликта. С этого времени в Приднестровье находится российский миротворческий контингент.
Власти Молдавии неоднократно призывали Россию вывести войска. В Приднестровье, напротив, настаивали, что миротворцы должны оставаться в регионе. В Кремле советовали молдавским властям быть осторожными с высказываниями о миротворцах, подчеркивая, что Москва продолжает выполнять свои функции в Приднестровье.
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