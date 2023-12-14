Президент Молдавии исключила дружеские отношения с Россией

Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Между Россией и Молдавией не могут быть установлены дружеские отношения, поскольку Москва не уважает интересы Кишинева, заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Со странами, которые нас не уважают — хочу напомнить, что Россия нас шантажирует, Россия угрожает нам раз в два дня, Россия держит свои войска на территории нашей страны, против нашей воли, — очевидно, мы не можем говорить о дружеских отношениях», — сказала Санду в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

Она добавила, что нормальные отношения возможно установить, когда Россия «изменит свое отношение к Республике Молдова и ее гражданам».

Санду заявила, что Молдавия стала меньше зависеть от поставок российского газа, поэтому Россия «больше не может <...> шантажировать, когда речь идет о покупке газа», и «не может навязывать <...> всевозможные условия».