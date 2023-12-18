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Жителям новых регионов разрешат голосовать на выборах с паспортом Украины

«Известия»: жители новых регионов смогут проголосовать с украинским паспортом

Жители новых регионов смогут голосовать на выборах президента России в марте 2024 года по украинским паспортам, рассказала газете «Известия» председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«У нас пока еще такого постановления нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года», — отметила Захарова.

Она добавила, что некоторые жители региона еще не успели получить российский паспорт, либо документы могли быть уничтожены в результате обстрелов.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Скорнякова подтвердила, что возможность допустить жителей новых регионов к президентским выборам в марте 2024 года находится на стадии проекта. «Планируем применять тот же перечень [документов], что и был в ЕДГ-2023 (единый день голосования. — РБК)», — уточнила Скорнякова.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев подчеркнул, что, несмотря на возможное отсутствие у жителей новых регионов российских документов, они являются гражданами страны, и «лишить их активного избирательного права» — это «бесчеловечно».

30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России как четыре отдельных субъекта в результате референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября.Часть этих территорий по-прежнему контролирует Украина.

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Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Теги
ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Украина выборы президента Россия ЦИК
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