Жителям новых регионов разрешат голосовать на выборах с паспортом Украины

Жители новых регионов смогут голосовать на выборах президента России в марте 2024 года по украинским паспортам, рассказала газете «Известия» председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«У нас пока еще такого постановления нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года», — отметила Захарова.

Она добавила, что некоторые жители региона еще не успели получить российский паспорт, либо документы могли быть уничтожены в результате обстрелов.

Зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Скорнякова подтвердила, что возможность допустить жителей новых регионов к президентским выборам в марте 2024 года находится на стадии проекта. «Планируем применять тот же перечень [документов], что и был в ЕДГ-2023 (единый день голосования. — РБК)», — уточнила Скорнякова.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев подчеркнул, что, несмотря на возможное отсутствие у жителей новых регионов российских документов, они являются гражданами страны, и «лишить их активного избирательного права» — это «бесчеловечно».

30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России как четыре отдельных субъекта в результате референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября.Часть этих территорий по-прежнему контролирует Украина.

Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.